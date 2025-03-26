Juara Dunia Carlos Biado Harap POBSI Perbanyak Turnamen Biliar demi Tingkatkan Kualitas Pebiliar Indonesia

JAKARTA - Carlo Biado meramaikan ajang PBC SHOT! di Pro Billiard Center (PBC), Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Sang juara dunia hadir untuk laga eksibisi yang juga diikuti atlet nasional, artis, serta influencer.

Ajang ini digelar oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) demi meningkatkan kualitas biliar di Tanah Air. Sebab, saat ini olahraga biliar sedang alami perkembangan setelah redup karena minimnya peminat.

1. Level Tinggi

PB POBSI mengadakan event PBC SHOT yang digelar di Pro Billiard Center (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Sebagai juara dunia, Biado mengungkapkan kualitas atlet biliar Indonesia berada di level yang cukup tinggi. Tetapi, setelah bertemu dengan beberapa koleganya, ia merasa atlet tersebut kurang jam terbang di ajang internasional.

"Kunci untuk meningkatkan permainan adalah berlatih secara rutin. Ini semua tentang latihan. Jadi, mereka hanya membutuhkan latihan dan lebih banyak kompetisi di level internasional. Jadi mereka bisa lebih meningkatkan permainannya," kata Biado di PBC, dikutip Rabu (26/3/2025).

2. Rumah Biliar

Pria asal Filipina itu merasa PBC menjadi salah satu rumah biliar yang memiliki fasilitas terbaik. Ini bisa dimanfaatkan atlet Indonesia atau masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuannya.

"Masukan dari saya untuk mereka adalah terus berlatih. Ya, semakin sering Anda berlatih, semakin baik kemampuan Anda. Jadi ini semua tentang pandangan ke depan dan segalanya," tutur Biado.