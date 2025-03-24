Advertisement
SPORT LAIN

Mpok Alpa Sebut Turnamen Biliar Play Like Pro Bisa Pererat Silaturahmi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |23:11 WIB
Mpok Alpa Sebut Turnamen Biliar Play Like Pro Bisa Pererat Silaturahmi
Mpok Alpa menyebut turnamen biliar Play Like Pro bisa mempererat tali silaturahmi (Foto: Okezone/Muhamad Fadli Ramadan)
JAKARTA - Play Like Pro yang digelar PB POBSI diikuti artis, selebgram, influencer, dan atlet nasional. Ajang ini bertujuan memajukan dan memperkenalkan olahraga biliar kepada masyarakat luas.

1. Kendala

PB POBSI menggelar turnamen biliar Play Like Pro (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)
PB POBSI menggelar turnamen biliar Play Like Pro (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Mpok Alpa menjadi salah satu artis yang ikut meramaikan ajang tersebut. Namun, ia mengakui baru sempat hadir pada gelaran kali ini karena terkendala kondisi dan pekerjaan.

"Ini sebenarnya sudah yang ketiga, tapi kemarin karena lagi hamil jadi gua enggak hadir. Sebelumnya juga enggak bisa hadir karena terhalang kerjaan, dan kali ini baru bisa hadir. Alhamdulillah kami sempatkan," ujar Mpok Alpa.

"Kirain mah acaranya enggak disuruh main, tapi tadi ditembak suruh main, gua kaget," kata wanita bernama lengkap Nina Carolina itu.

2. Pengalaman

Dikenal sebagai penyanyi dangdut dan presenter, ternyata Mpok Alpa memiliki pengalaman di dunia olahraga biliar. Di masa lalu, ia gemar bermain biliar yang membuatnya antusias saat diminta untuk meramaikan ajang Play Like Pro.

"Timbang nyodok doang mah gampil. Alhamdulillah kalau bisa enggak bisa ya bisa sedikit tapi enggak menguasai karena emang dulunya Mpok Alpa suka main tapi enggak lihai. Cuma memang senang saja, kami juga punya biliar di rumah," tuturnya antusias.

3. Ketagihan

PB POBSI menggelar ajang bertajuk Play Like Pro di Jakarta Pusat (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)
PB POBSI menggelar ajang bertajuk Play Like Pro di Jakarta Pusat (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Mpok Alpa mengungkapkan bermain biliar merupakan olahraga yang membuat ketagihan. Sebab, ada sensasi tersendiri ketika bola yang diincar berhasil masuk. Terlebih, pemain biliar wanita dengan kemampuan di atas rata-rata akan dipandang berbeda.

"Sensasinya bermain biliar itu pas bola masuk, apalagi pas di luar prediksi, yang kita tuju nomor satu tapi nomor sembilan yang masuk. Itu yang bikin kita jadi, ‘Hayuk main lagi nih,’" papar Mpok Alpa.

 

1 2
