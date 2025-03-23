Respons Tegas Manajer Pedro Acosta Jawab Isu Merapat ke Tim Balap Valentino Rossi

RESPONS tegas diberikan manajer Pedro Acosta saat jawab isu merapat ke tim balap Valentino Rossi di MotoGP. Dia membantah tegas rumor tersebut.

Manajer Pedro Acosta, Albert Valera, menegaskan pihaknya belum melakukan negosiasi apa pun dengan tim lain, termasuk KTM. Jadi, isu itu hanya rumor semata.

1. Diisukan Gabung Ducati

Acosta masih terikat kontrak dengan KTM hingga 2026. Namun muncul rumor soal kemungkinan dirinya akan hengkang setelah kontraknya habis. Rumor yang beredar, dia akan merapat ke Ducati.

Tepatnya ke tim satelit Ducati, yakni Pertamina Enduro VR46. Rumor lama ini kembali mencuat karena performa Baby Shark -julukan Acosta- yang kurang memuaskan di awal musim MotoGP 2025.

Hal itu memicu spekulasi tentang adanya klausul dalam kontrak yang memungkinkannya meninggalkan tim lebih awal. Sebab, hasil yang tidak sesuai harapan.

2. Dibantah

Namun, Valera dengan tegas mengatakan kalau tidak ada klausul seperti itu dalam kontrak. Acosta pun masih di KTM saat ini.

“Pedro Acosta memiliki kontrak dengan KTM hingga 2026, titik. Tidak ada klausul performa. Itu tidak masuk akal, karena mengukur performa dari kedua belah pihak sangat rumit, dan terkadang bahkan absurd, mengingat kedua pihak selalu berusaha memberikan yang terbaik,” kata Valera, dilansir dari Motorcycle Sports, Minggu (23/3/2025).