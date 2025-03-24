Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Rekor Gila Valentino Rossi di MotoGP yang Sulit Dipatahkan Marc Marquez, Nomor 1 Kemenangan Terbanyak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |22:22 WIB
4 Rekor Gila Valentino Rossi di MotoGP yang Sulit Dipatahkan Marc Marquez, Nomor 1 Kemenangan Terbanyak!
Berikut empat rekor gila Valentino Rossi di MotoGP yang sulit dipatahkan Marc Marquez (Foto: MotoGP)
BERIKUT empat rekor gila Valentino Rossi di MotoGP yang sulit dipatahkan Marc Marquez. Salah satunya adalah jumlah kemenangan terbanyak!

Marquez dan Rossi disebut sebagai dua ikon MotoGP di era berbeda. The Doctor tetap dianggap sebagai legenda terbesar karena popularitasnya ikut mengerek nama MotoGP di berbagai belahan dunia.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Namun, Marquez perlahan mulai bisa menyaingi status legenda tersebut. Sebab, pria asal Spanyol ini masih aktif dan terus bisa memecahkan berbagai rekor.

Lantas, rekor gila apa saja yang mungkin sulit dipatahkannya? Simak ulasan berikut ini.

4 Rekor Gila Valentino Rossi di MotoGP yang Sulit Dipatahkan Marc Marquez

4. Start Terbanyak di MotoGP

Valentino Rossi membela Repsol Honda pada 2002-2023 (Foto: Box Repsol)

Sampai dengan pensiunnya, Rossi telah mencatat 372 start di MotoGP. Angka itu dicatatnya sejak debut pada musim 2009 bersama Nastro Azzurro Honda.

Di sisi lain, Marquez baru mencatat 191 kali start sejak debutnya pada 2013. Selisih hingga 181 balapan tersebut tentu sangat sulit untuk dikejar olehnya.

3. Kemenangan di Sirkuit Berbeda Terbanyak

Valentino Rossi. Marco Bezzecchi. MotoGP

Berkaca dari kariernya, Rossi telah menang di 29 sirkuit berbeda sepanjang kariernya. Jumlah tersebut dihitung dari balapan sejak di kelas 125cc atau Moto3.

Sedangkan, Marquez baru bisa menang di 21 sirkuit berbeda. Butuh lebih dari delapan lintasan baru baginya untuk setidaknya menyamai catatan milik sang idola.

 

