HOME SPORTS MOTOGP

Sistem Perhitungan Poin di MotoGP 2026: Sprint Race dan Main Race Berapa Rincian Angkanya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |04:05 WIB
Sistem Perhitungan Poin di MotoGP 2026: Sprint Race dan Main Race Berapa Rincian Angkanya?
Marc Marquez siap tampil habis-habisan di MotoGP 2026. (Foto: instagram/@marcmarquez93)
SISTEM perhitungan poin di MotoGP 2026 akan diulas Okezone. MotoGP 2026 mulai bergulir di Thailand, tepatnya di Sirkuit Buriram pada Minggu, 1 Maret 2026.

Sebanyak 22 race akan dilangsungkan dari 1 Maret hingga 22 November 2026. Selain itu, ada juga 22 pembalap yang akan ambil bagian, termasuk juara bertahan Marc Marquez.

Marc Marquez juara MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez juara MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Lantas, bagaimana dengan format balapan di MotoGP 2026? Format balapan masih seperti aturan yang berlaku sejak 2023, yakni dibagi dalam dua sesi sprint race dan main race atau balapan utama.

1. Sistem Perhitungan Poin di Sprint Race MotoGP 2026

Di sesi sprint race, hanya sembilan pembalap dari 22 rider yang berkesempatan mendapatkan poin. Pemenang sprint race mendapatkan 12 poin, disusul 9 poin (posisi dua), 7 poin (posisi tiga), 6 poin (posisi empat), 5 poin (posisi lima), 4 poin (posisi enam), 3 poin (posisi tujuh),2 poin (posisi delapan) dan 1 poin (posisi sembilan).

Marc Marquez tercatat sebagai pembalap yang paling sering menang di sprint race MotoGP 2025, yakni 15 kali. Jumlah kemenangan yang disabet The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bisa lebih banyak lagi jika tidak mengalami cedera di empat race terakhir.

2. Sistem Perhitungan Poin di Main Race MotoGP 2026

Untuk main race atau balapan utama, ada 15 pembalap yang berpeluang mendapatkan poin. Pembalap yang finis di posisi pertama mendapatkan 25 poin, posisi dua (20 poin) dan tempat ketiga (16 poin).

 

