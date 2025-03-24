Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap yang Bisa Gagalkan Marc Marquez Juara MotoGP Amerika Serikat 2025, Nomor 1 Pesaing Terkuat di Musim Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |17:24 WIB
5 Pembalap yang Bisa Gagalkan Marc Marquez Juara MotoGP Amerika Serikat 2025, Nomor 1 Pesaing Terkuat di Musim Ini
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
ADA 5 pembalap yang bisa gagalkan Marc Marquez juara MotoGP Amerika Serikat 2025. Kelima nama ini merupakan para pembalap yang pada dua seri awal musim ini mampu bersinar dan berjuang memperebutkan podium.

Marquez sejatinya dijagokan untuk menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar pada 28-31 Maret 2025. Alasannya karena ia adalah rajanya Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat.

Tercatat, Marquez sudah tujuh kali menjadi juara di COTA, padahal GP Amerika Serikat baru dimainkan 11 kali. Itu berarti hanya empat balapan di GP Amerika Serikat yang tak dimenangi Marquez.

Selain itu, Marquez juga mendominasi dua seri awal MotoGP 2025, yakni GP Thailand dan Argentina. Dengan semua fakta tersebut, Marquez adalah kandidat kuat pemenang di MotoGP Amerika Serikat 2025, namun ada sejumlah nama yang diprediksi bisa menggagalkan hal tersebut, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pembalap yang Bisa Gagalkan Marc Marquez Juara MotoGP Amerika Serikat 2025:

5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46)

Fabio Di Giannantonio melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: VR46 Racing Team)

Di Giannantonio merupakan satu-satunya pembalap tim satelit Ducati yang mendapatkan Desmosedici GP25. Motor yang secara spesifikasi sama persis dengan apa yang dipakai Marquez.

Dengan motor yang sama, Di Giannantonio diprediksi bisa menjadi ancaman. Sejauh ini pencapaian terbaik rider asal Italia itu adalah finis kelima di sprint race dan balapan utama MotoGP Argentina 2025.

4. Johann Zarco (LCR Honda)

Johann Zarco
Johann Zarco

Sejauh ini Honda masih kesulitan, namun Zarco nyatanya mampu bersinar. Terbukti sudah dua balapan Zarco menjadi rider Honda terbaik dengan finis ketujuh dan keenam di GP Thailand dan Argentina.

Bahkan saat sprint race MotoGP Argentina 2025, Zarco sukses finis keempat. Semua pencapaian apiknya itu membuat Zarco kini bertengger di peringkat kelima di klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.

3. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46)

Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

Tak seperti Di Giannantonio, Morbidelli menggunakan motor Desmosedici GP24 di MotoGP 2025. Namun, secara hasil anak didik Valentino Rossi itu nyatanya jauh lebih baik dari Di Giannantonio.

Morbidelli sudah sekali naik podium di MotoGP Argentina 2025. Ketika di Thailand pun ia nyaris podium, namun harus puas finis keempat.

 

