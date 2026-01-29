Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang: Aleix Espargaro Tercepat!

PEMBALAP penguji Honda Racing Team, Aleix Espargaro, menjadi yang tercepat dalam tes shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Rider asal Spanyol itu konsisten membukukan waktu tercepat.

Tes shakedown MotoGP 2026 hari pertama berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Kamis (29/1/2026). Tes ini diikuti semua pembalap penguji termasuk rider tim pabrikan seperti Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller yang berhak ikut serta.

Namun, ketiga pembalap itu masih belum mengikuti tes shakedown hari pertama. Menurut laporan Crash, ketiganya akan tampil pada hari kedua.

1. Aleix Espargaro Tampil Konsisten

Dalam tes hari pertama, Aleix Espargaro konsisten dengan catatan waktu tercepat. Ia membukukan 1 menit 58,091 detik untuk menjadi yang terbaik.

Aleix Espargaro diikuti sang adik, Pol Espargaro, yang menjadi pembalap penguji KTM. Kemudian, diikuti Dani Pedrosa yang juga merupakan rider penguji KTM. Keduanya hanya tertinggal sepersekian detik dari Aleix Espargaro.

2. Toprak Razgatlioglu Mulai Unjuk Gigi

Toprak Razgatlioglu unjuk gigi di tes shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang. (Foto: X/@motogp)

Di peringkat empat ada pembalap baru di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Racing). Sementara itu, peringkat lima hingga sembilan ada beberapa pembalap. Mereka adalah Fernandez/Dovizioso, Michelle Pirro (pembalap penguji Ducati), Lorenzo Savadori (pembalap penguji Aprilia Racing), Diogo Moreira (Honda LCR), dan Mika Kallio (pembalap penguji KTM).