HOME SPORTS MOTOGP

Harta Kekayaan Marc Marquez, Juara Dunia 6 Kali Kelas MotoGP yang Segera Samai Rekor Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |08:01 WIB
Momen kebersamaan Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
Momen kebersamaan Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HARTA kekayaan Marc Marquez, sang juar dunia enam kali kelas MotoGP mencapai Rp1,3 triliun. Melihat Marquez yang mulai berjaya lagi, bukan tidak mungkin pendapatan rider Ducati Lenovo itu bertambah hingga mampu menyamai harya kekayaan legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Sejauh ini, Rossi masih menjadi pembalap MotoGP yang paling kaya. Meski sudah pensiun, kepopuleran The Doctor –julukan Rossi– seakan tak pernah pudar.

1. Masuk Jajaran Atlet Terkaya di Spanyol

Perlu diketahui, pendapatkan Marquez di MotoGP berasal dari berbagai sisi. Ada yang dari gajinya selama membela tim pabrikan Ducati dan ada juga iklan.

Berdasarkan laporan Forbes pada akhir 2024 lalu, Marquez termasuk dalam deretan daftar orang terkaya di Spanyol pada 2024. Namun, kekayaan Marquez masih belum mampu membuatnya masuk dalam daftar 100 orang paling kaya di Negeri Matador tersebut.

Pembalap yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 itu pun dikabarkan kehilangan 15-20 juta Euro (Rp248-331 juta) saat bergabung ke tim satelit Ducati di 2024 silam. Sebab Marquez memilih melepaskan status pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP saat itu.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Bayaran dari Honda yang begitu fantastis tak membuat Marquez bertahan. Ia pun merelakan bayaran tertinggi di MotoGP demi bisa bersaing kembali di ajang balap motor tersebut.

Keputusan Marquez nyatanya membuahkan hasil. Mungkin ia melepaskan bayaran yang besar, namun selama di MotoGP 2024, Marquez sukses tampil kompetitif lagi.

 

