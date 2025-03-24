Bos Gresini Ducati Berharap Marc Marquez Melempem agar Alex Marquez Bisa Berjaya

AUSTIN – Kepala Kru Gresini Ducati, Donatello Giovanotti, berharap Marc Marquez (Ducati Lenovo) tampil melempem di MotoGP Amerika Serikat 2025. Sebab jika itu terjadi, peluang rider Gresini, yakni Alex Marquez untuk menang bakal terbuka lebar.

Andai Marquez masih tampil luar biasa seperti di dua seri awal MotoGP 2025, maka Giovanotti menilai agak sulit bagi pembalap mereka, Alex Marquez untuk bisa berjaya. Padahal secara kekuatan, Alex yang sekarang sangat hebat, terbukti ia yang selalu jadi runner-up di seri Thailand dan Argentina.

1. Berharap Marquez Melempem

Donatello Giovanotti mengatakan perhelatan MotoGP 2025 masih cukup panjang karena saat ini baru awal musim. Jadi, timnya akan menantikan saat-saat Marc Marquez tidak tampil apik agar bisa dimaksimalkan oleh Alex Marquez.

"Kami harus menunggu binatang itu tertidur (momen Marquez melempem)," kata Giovanotti dilansir dari Motosan, Senin (24/3/2025).

Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sementara itu, Alex Marquez mengakui sang kakak itu begitu konsisten dalam dua seri awal MotoGP 2025. Dia menilai Marquez selalu berusaha langsung berada posisi terdepan agar mendapatkan kenyamanan.

Dengan rasa nyaman itu, Marquez mampu tampil konsisten. Alex pun mengaku nyaris mengalahkan Marquez di seri Thailand dan Argentina, namun The Baby Alien –julukan Marquez– nyatanya masih terlalu kuat.

"Ketika dia mencapai batasnya, dia merasa sangat nyaman. Kami melawan monster itu dan kami sudah hampir menang," sambung Alex Marquez