Pede Bisa Taklukkan COTA, Fabio Quartararo Optimis Tatap MotoGP Amerika Serikat 2025

AUSTIN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo optimis menatap balapan MotoGP Amerika Serikat 2025. Pasalnya Quartararo merasa mampu menaklukkan Circuit of the Americas (COTA), Austrin, Amerika Serika tersebut.

Perlu diketahui, MotoGP Amerika Serikat 2025 merupakan seri ketiga di musim ini. Balapan di COTA itu akan dimulai pada 28-31 Maret 2025.

1. Optimis

Fabio Quartararo mengatakan sangat percaya diri untuk tampil dalam lanjutan MotoGP 2025 tersebut. Dia pun akan berusaha dapat bersaing di posisi terdepan dalam balapan nantinya agar mendapatkan poin yang lebih baik dari sebelumnya.

"COTA adalah lintasan yang menurut saya dapat saya atasi sendiri,” kata Fabio dilansir dari Motosan, Minggu (23/3/2025).

Menurut Quartararo, dalam setiap seri MotoGP pasti akan memberikan tantangan yang berbeda-beda. Dia pun sudah meyakini dirinya harus siap menghadapi berbagai situasi yang dialami nantinya.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

"Akan tetapi, jika saya butuh bantuan, saya akan mencari jalan keluar. Setiap kali saya mengharapkan sesuatu, yang terjadi justru sebaliknya," sambung Quartararo.

"Saya tidak tahu apa yang diharapkan, dan saya lebih suka tidak mengharapkan apapun," tambahnya.