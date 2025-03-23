Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Siapa Calon Kuat Juara MotoGP Amerika Serikat 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |18:58 WIB
Siapa Calon Kuat Juara MotoGP Amerika Serikat 2025?
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
SIAPA calon kuat juara MotoGP Amerika Serikat 2025? Hal ini menarik diulas karena balapan MotoGP Amerika Serikat 2025 sendiri akan segera bergulir pada pekan depan.

Tepatnya, MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada 30 Maret 2025. Jelang balapan itu, nama Marc Marquez paling ramai disorot. Bahkan, Marc Marquez dinilai jadi calon kuat juara MotoGP Amerika Serikat 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Raja COTA

Sejumlah alasan melatarbelakangi Marc Marquez jadi calon kuat juara MotoGP Amerika Serikat 2025. Salah satunya adalah status The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sebagai raja COTA.

Marc Marquez masih jadi pembalap yang koleksi kemenangan paling banyak di COTA. Total, dia sudah menang 7 kali di MotoGP Amerika Serikat.

Kemenangan terakhir di MotoGP Amerika Serikat didapat Marc Marquez pada 2021. Setelah itu, Marquez absen menang karena cedera hingga performa motor yang tak kompetitif.

 

Halaman:
1 2
