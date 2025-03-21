Hasil Kualifikasi Sprint F1 GP China 2025: Lewis Hamilton Raih Pole Position!

SHANGHAI – Hasil kualifikasi Sprint F1 GP China 2025 sudah diketahui. Lewis Hamilton sukses merebut pole position di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, Jumat (21/3/2025) siang WIB.

Pembalap tim Scuderia Ferrari itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 30,849 detik. Ia mengungguli Max Verstappen dan Oscar Piastri.

Oscar Piastri melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@McLarenF1)

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Jalannya Kualifikasi

Baru mulai sesi, Verstappen langsung mencetak waktu terbaik 1 menit 32,329 detik di babak pertama kualifikasi (SQ1). Perebutan posisi teratas cukup sengit antara Hamilton, Piastri, dan juara dunia F1 2024 itu.

Lima pembalap lantas tersingkir di SQ1 yakni Jack Doohan, Piere Gasly, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, dan Liam Lawson. Cerita di SQ2 juga sama. Hamilton, Verstappen, dan Piastri, bergantian mencetak waktu terbaik.

Kembali, lima pembalap harus tersingkir di babak ini. Mereka adalah Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, dan Fernando Alonso. Sebanyak 10 pembalap tersisa memperebutkan posisi teratas.