Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi Sprint F1 GP China 2025: Lewis Hamilton Raih Pole Position!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |16:13 WIB
Hasil Kualifikasi Sprint F1 GP China 2025: Lewis Hamilton Raih <i>Pole Position</i>!
Lewis Hamilton meraih pole position di Kualifikasi Sprint F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
A
A
A

SHANGHAI – Hasil kualifikasi Sprint F1 GP China 2025 sudah diketahui. Lewis Hamilton sukses merebut pole position di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, Jumat (21/3/2025) siang WIB.

Pembalap tim Scuderia Ferrari itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 30,849 detik. Ia mengungguli Max Verstappen dan Oscar Piastri.

Oscar Piastri melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@McLarenF1)
Oscar Piastri melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@McLarenF1)

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Jalannya Kualifikasi

Baru mulai sesi, Verstappen langsung mencetak waktu terbaik 1 menit 32,329 detik di babak pertama kualifikasi (SQ1). Perebutan posisi teratas cukup sengit antara Hamilton, Piastri, dan juara dunia F1 2024 itu.

Lima pembalap lantas tersingkir di SQ1 yakni Jack Doohan, Piere Gasly, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, dan Liam Lawson. Cerita di SQ2 juga sama. Hamilton, Verstappen, dan Piastri, bergantian mencetak waktu terbaik.

Kembali, lima pembalap harus tersingkir di babak ini. Mereka adalah Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, dan Fernando Alonso. Sebanyak 10 pembalap tersisa memperebutkan posisi teratas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188443/lando_norris-uRHx_large.jpg
5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025, Nomor 1 Hentikan Dominasi Max Verstappen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188429/lando_norris-A5Fb_large.jpg
BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185607/lando_norris_dan_oscar_piastri-BhUQ_large.jpg
Segini Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren yang Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement