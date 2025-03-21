Hasil Latihan Bebas F1 GP China 2025: Lando Norris Tercepat, Max Verstappen Memble Ke-16!

HASIL latihan bebas 1 F1 GP China 2025 akan diulas Okezone. Pembalap McLaren, Lando Norris, keluar sebagai tercepat dalam sesi ini.

Sesi latihan bebas 1 F1 GP China 2025 digelar di Sirkuit Internasional Shanghai pada Jumat (21/3/2025) pagi WIB. Lando Norris catatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 31,504 detik.

Kala Lando Norris berjaya, juara dunia bertahan F1, Max Verstappen, harus tampil memble. Dia hanya bisa menempati posisi ke-16.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Sesi ini diawali George Russell (Mercedes) yang memimpin latihan bebas. Dia unggul di depan Charles Leclerc (Ferrari).

Namun, dengan ban soft, Russell tampak tidak dapat meningkatkan waktu putarannya. Kondisi ini membuat posisinya cepat melorot.

Norris kemudian memimpin sesi latihan bebas. Dia mencatatkan waktu putaran yang luar biasa di akhir sesi dengan 1 menit 31,504 detik.

Catatan waktu Norris terpaut 0,4 detik dari Leclerc yang menjadi yang tercepat kedua pada akhirnya. Sementara itu, sang rekan setim Norris, Oscar Piastri, menempati posisi ketiga. Dia berada di depan Lewis Hamilton dari Ferrari.

Russell sendiri turun ke posisi kelima di depan Nico Hulkenberg dari Sauber. Lalu, ada Alex Albon mengekor di posisi ketujuh dari Williams.

Pil pahit harus ditelan Max Verstappen di sesi ini. Dia terpuruk di urutan ke-16 dengan catatan waktu 1 menit 32,284 detik.

Tentunya, ini jadi modal para pembalap untuk menghadapi sprint race yang akan digelar di F1 GP China 2025. Mereka hanya memiliki waktu 60 menit untuk menyempurnakan mobil mereka menjelang kualifikasi sprint race yang juga akan digelar pada hari ini.