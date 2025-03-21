Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas F1 GP China 2025: Lando Norris Tercepat, Max Verstappen Memble Ke-16!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |12:15 WIB
Hasil Latihan Bebas F1 GP China 2025: Lando Norris Tercepat, Max Verstappen Memble Ke-16!
Lando Norris kala mentas di F1. (Foto: F1)
A
A
A

HASIL latihan bebas 1 F1 GP China 2025 akan diulas Okezone. Pembalap McLaren, Lando Norris, keluar sebagai tercepat dalam sesi ini.

Sesi latihan bebas 1 F1 GP China 2025 digelar di Sirkuit Internasional Shanghai pada Jumat (21/3/2025) pagi WIB. Lando Norris catatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 31,504 detik.

Lando Norris. f1

Kala Lando Norris berjaya, juara dunia bertahan F1, Max Verstappen, harus tampil memble. Dia hanya bisa menempati posisi ke-16.

Balapan F1 GP China 2025 bisa disaksikan secara live streaming di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Sesi ini diawali George Russell (Mercedes) yang memimpin latihan bebas. Dia unggul di depan Charles Leclerc (Ferrari).

Namun, dengan ban soft, Russell tampak tidak dapat meningkatkan waktu putarannya. Kondisi ini membuat posisinya cepat melorot.

Norris kemudian memimpin sesi latihan bebas. Dia mencatatkan waktu putaran yang luar biasa di akhir sesi dengan 1 menit 31,504 detik.

Catatan waktu Norris terpaut 0,4 detik dari Leclerc yang menjadi yang tercepat kedua pada akhirnya. Sementara itu, sang rekan setim Norris, Oscar Piastri, menempati posisi ketiga. Dia berada di depan Lewis Hamilton dari Ferrari.

Russell sendiri turun ke posisi kelima di depan Nico Hulkenberg dari Sauber. Lalu, ada Alex Albon mengekor di posisi ketujuh dari Williams.

Pil pahit harus ditelan Max Verstappen di sesi ini. Dia terpuruk di urutan ke-16 dengan catatan waktu 1 menit 32,284 detik.

Tentunya, ini jadi modal para pembalap untuk menghadapi sprint race yang akan digelar di F1 GP China 2025. Mereka hanya memiliki waktu 60 menit untuk menyempurnakan mobil mereka menjelang kualifikasi sprint race yang juga akan digelar pada hari ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188443/lando_norris-uRHx_large.jpg
5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025, Nomor 1 Hentikan Dominasi Max Verstappen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188429/lando_norris-A5Fb_large.jpg
BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185607/lando_norris_dan_oscar_piastri-BhUQ_large.jpg
Segini Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren yang Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement