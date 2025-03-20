Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP China 2025 Minggu Ini: Ada Sprint Race!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |13:46 WIB
Jadwal F1 GP China 2025 Minggu Ini: Ada Sprint Race!
Simak jadwal F1 GP China 2025 akhir pekan ini (Foto: F1)
A
A
A

SHANGHAI – Jadwal F1 GP China 2025 akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Seri kedua F1 2025 itu akan berlangsung di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai.

Balapan F1 GP China 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. McLaren

Lando Norris (McLaren F1 Team) melaju di depan Sergio Perez (Red Bull Racing) pada F1 GP Brasil 2023 (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Seri perdana pekan lalu, F1 GP Australia 2025, sukses dimenangi Lando Norris. Ia tampil gemilang dengan merebut pole position di kualifikasi hingga jadi pemenang balapan.

Hal itu sekaligus menandakan McLaren F1 Team adalah yang terkuat sejauh ini di F1 2025. Sebab, Norris start di depan rekan setimnya Oscar Piastri.

2. Red Bull

Sayangnya, posisi dua dalam balapan itu direbut oleh Max Verstappen sang juara dunia bertahan. Ia sanggup membawa mobil Red Bull Racing RB21 yang masih cukup bermasalah untuk finis kedua.

Kemampuan Verstappen memang tak boleh dianggap remeh. Kendati jet daratnya masih bermasalah, ia bisa selalu mengeluarkan yang terbaik untuk bersaing memenangi balapan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement