Jadwal F1 GP China 2025 Minggu Ini: Ada Sprint Race!

Simak jadwal F1 GP China 2025 akhir pekan ini (Foto: F1)

SHANGHAI – Jadwal F1 GP China 2025 akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Seri kedua F1 2025 itu akan berlangsung di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai.

Balapan F1 GP China 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. McLaren

Seri perdana pekan lalu, F1 GP Australia 2025, sukses dimenangi Lando Norris. Ia tampil gemilang dengan merebut pole position di kualifikasi hingga jadi pemenang balapan.

Hal itu sekaligus menandakan McLaren F1 Team adalah yang terkuat sejauh ini di F1 2025. Sebab, Norris start di depan rekan setimnya Oscar Piastri.

2. Red Bull

Sayangnya, posisi dua dalam balapan itu direbut oleh Max Verstappen sang juara dunia bertahan. Ia sanggup membawa mobil Red Bull Racing RB21 yang masih cukup bermasalah untuk finis kedua.

Kemampuan Verstappen memang tak boleh dianggap remeh. Kendati jet daratnya masih bermasalah, ia bisa selalu mengeluarkan yang terbaik untuk bersaing memenangi balapan.