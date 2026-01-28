Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kondisi Terbaru Legenda F1 Michael Schumacher: Tak Lagi Terbaring di Tempat Tidur, Kini Bisa Duduk!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |15:40 WIB
Legenda F1, Michael Schumacher. (Foto: Laman resmi Formula One)
A
A
A

SWISS – Kabar haru sekaligus melegakan datang dari legenda hidup Formula 1 (F1), Michael Schumacher. Setelah lebih dari satu dekade berjuang dalam proses pemulihan akibat cedera otak traumatis pada tahun 2013, peraih tujuh gelar juara dunia itu dilaporkan telah menunjukkan kemajuan fisik yang signifikan. Schumacher kini disebut tidak lagi hanya terbaring di tempat tidur dan sudah mampu duduk.

Pria berusia 57 tahun tersebut memang belum terlihat di publik sejak kecelakaan ski fatal di Meribel, Pegunungan Alpen Prancis, Desember 2013 silam. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa mantan pembalap Ferrari dan Mercedes ini sekarang sudah bisa berpindah tempat antara kediamannya di Swiss dan Majorca, Spanyol, dengan bantuan kursi roda yang didampingi oleh tim medis.

1. Perjuangan Melawan Keterbatasan

Meskipun belum mampu berjalan, fakta bahwa Schumacher sudah bisa duduk tegak merupakan pencapaian besar setelah bertahun-tahun menjalani fisioterapi intensif. Laporan medis juga mengindikasikan Schumacher tidak menderita Locked-in Syndrome (sebuah kondisi di mana seseorang sadar penuh namun tidak mampu bergerak atau berkomunikasi).

"Anda tidak bisa yakin apakah dia memahami segalanya karena dia tidak bisa memberitahu siapa pun. Perasaannya adalah dia memahami beberapa hal yang terjadi di sekitarnya, tetapi mungkin tidak semuanya," ungkap seorang sumber yang dekat dengan keluarga Schumacher, dikutip Daily Record, Kamis (28/1/2026).

Michael Schumacher
Michael Schumacher

Selama 12 tahun terakhir, sang istri, Corinna, bersama tim tenaga kesehatan profesional telah mendedikasikan waktu mereka untuk merawat sang legenda di rumah mewah mereka di Gland, Swiss, serta mansion di Las Brisas, Majorca.

2. Menjaga Rahasia di Tengah Ancaman Pemerasan

Keluarga Schumacher dikenal sangat tertutup mengenai kondisi kesehatan sang juara dunia. Hanya lingkaran kecil yang terdiri dari keluarga, teman dekat seperti Ross Brawn, dan staf medis yang diizinkan untuk menjenguknya.

 

