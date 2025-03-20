JADWAL dan link live streaming Formula One (F1) GP China 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan Formula 1: Heineken China Grand Prix 2025 secara eksklusif di beIN Sports 1 dan streaming di VISION+ dengan klik di sini.
Jumat, 21 Maret 2025
● 10:25 - 11:30 WIB: Practice 1
● 13:45 - 14:26 WIB: Sprint Qualifying Pre Show
● 14:26 - 15:14 WIB: Sprint Qualifying
● 15:14 - 16:00 WIB: Sprint Qualifying Post Show
Sabtu, 22 Maret 2025
● 09:25 - 09:56 WIB: Race Pre Show
● 09:56 - 10:30 WIB: Sprint Race
● 10:30 - 11:30 WIB: Race Post Show
● 13:40 - 13:55 WIB: Qualifying Pre Show
● 13:55 - 15:00 WIB: Qualifying
● 15:00 - 16:00 WIB: Qualifying Post Show
Minggu, 23 Maret 2025
● 12:30 - 13:55 WIB: Grand Prix Sunday
● 13:55 - 16:00 WIB: Main Race
● 16:00 - 17:00 WIB: Chequered Flag