Momen Alex Marquez Ngamuk dan Emosi Usai Dituduh Sengaja Mengalah dari Marc Marquez di MotoGP Thailand dan Argentina 2025

MOMEN Alex Marquez ngamuk dan emosi akan diulas Okezone. Hal itu terjadi usai dirinya dituduh sengaja mengalah dari Marquez di MotoGP Thailand dan Argentina 2025.

Dalam dua seri itu, Marquez memang sukses keluar sebagai pemenang. Sementara Alex Marquez, dia harus puas finis kedua.

1. Dominasi Marc Marquez

Ya, Marc Marquez yang musim ini bela Ducati Lenovo sukses tampil dominan di awal musim MotoGP 2025. Pada dua seri awal MotoGP 2025 yang digela di Thailand dan Argentina, dia sukses menyapu bersih kemenangan.

Marquez berjaya di sesi sprint race dan balapan utama. Hasil manis ini membawa The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kini pimpin klasemen sementara MotoGP 2025.

2. Duel Sengit dengan Alex Marquez

Dalam meraih kemenangan di balapan utama MotoGP Thailand dan Argentina 2025, Marc Marquez sebenarnya mendapat perlawanan sengit dari sang adik, Alex Marquez. Dia terus memepet ketat sang kakak, bahkan beberapa kali sempat berhasil menyalip ke posisi pertama.

Tetapi akhirnya, Alex gagal mempertahankan kondisi itu hingga akhir balapan. Marquez bisa merebut kembali posisi pertama dan mempertahankannya hingga garis finis. Alhasil, Marquez keluar sebagai pemenang, sementara Alex harus puas finis kedua.

Kondisi ini membuat Alex kerap dinilai sengaja mengalahk dengan sang kakak. Dia dinilai membantu sang kakak untuk mulus meraih kemenangan.