HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Alwi Farhan dan Leo/Bagas Melaju Mulus ke Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:12 WIB
Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Alwi Farhan dan Leo/Bagas Melaju Mulus ke Semifinal!
Alwi Farhan lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK lima wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan perempatfinal Thailand Masters 2026 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (30/1/2026) sore WIB. Dari lima wakil, empat di antaranya mengamankan tiket semifinal dalam turnamen berlevel Super 300 tersebut. 

Lima wakil yang dimaksud adalah Alwi Farhan, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Namun,, Rachel/Febi gagal mengikuti empat wakil lainnya ke semifinal. 

Langkah Rachel/Febi disetop oleh ganda putri Jepang, Kaho Osawa/Mai Tanabe. Ganda putri Indonesia itu kalah dalam dua game langsung dengan skor 18-21, dan 13-21. 

1. Alwi Farhan Tumbangkan Lee Zii Jia

Alwi Farhan lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alwi Farhan lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alwi Farhan meraih hasil manis saat menghadapi Lee Zii Jia asal Malaysia. Juara Indonesia Masters 2026 itu lolos semifinal setelah lawannya memutuskan mundur saat game ketiga. Alwi Farhan sempat kalah 10-21 di game pertama, namun berhasil menang di game kedua dengan skor 21-15. Di game ketiga, Lee Zii Jia mundur dan Alwi Farhan melaju mulus ke semifinal.

Perang saudara pun akan tersaji di babak semifinal tunggal putra. Pasalnya, Alwi Farhan bakal menghadapi rekan senegaranya, Moh. Zaki Ubaidillah di babak tersebut. 

 

1 2
