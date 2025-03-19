Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Curhatan Marc Marquez, Berjuang Melawan Cedera Selama 4 Tahun hingga Sukses Juara MotoGP Thailand dan Argentina 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |16:57 WIB
Kisah Curhatan Marc Marquez, Berjuang Melawan Cedera Selama 4 Tahun hingga Sukses Juara MotoGP Thailand dan Argentina 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH curhatan Marc Marquez akan diulas Okezone. Dia berhasil melawan cedera selama 4 tahun hingga sukses juara di MotoGP Thailand dan Argentina 2025.

Bahkan kini, Marc Marquez difavoritkan juara. Sebab, dia sukses ukir kiprah manis pada tahun perdananya membela tim Ducati Lenovo.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Perjuangan Lawan Cedera

Sebelum sukses seperti saat ini, Marquez memang harus menghadapi masalah cedera bertubi-tubi. Hal ini bahkan sempat membuat Marquez absen lama dalam balapan MotoGP. Dia harus absen semusim penuh usai kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020.

Saat kondisinya membaik dan bisa comeback, performa Marc Marquez tak bisa kembali seperti biasanya langsung. Dia kesulitan bersaing bersama Repsol Honda.

Buntutnya, Marquez akhirnya memutuskan meninggalkan Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP. Tetapi, keputusan Marquez ternyata berbuah manis. Kini, dia bisa menggila. Marquez pun memastikan ada dalam mental yang sangat bagus.

"Bagi saya, secara mental saya sedang dalam momen yang sangat bagus," ujar Marc Marquez, dikutip dari Motorsport, Rabu (19/3/2025).

"Saya telah menyelesaikan periode terpanjang dalam karier saya, yaitu bangkit dari empat tahun terpuruk, dengan banyak cedera dan keterpurukan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
