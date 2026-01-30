SEBANYAK dua wakil Indonesia telah memainkan pertandingan perempatfinal Thailand Masters 2026. Mereka ialah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri), dan Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra).
Ganda putri Indonesia, Ana/Trias, menghadapi Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun dari Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (30/1/2026) siang WIB.
Ana/Trias secara mengejutkan mengempaskan ganda putri unggulan pertama asal Taiwan tersebut. Mereka membungkam Yin-Hui/Jhih Yun dalam dua game langsung dengan skor 21-13, 22-20.
Kemenangan ini mengantarkan Ana/Trias melaju ke babak semifinal. Di babak tersebut, mereka akan melawan Bao Li Jing/Li Yi Jing asal China.
Hasil manis juga diukir Ubed - sapaan akrab Zaki Ubaidillah. Tunggal putra Pelatnas Cipayung itu tampil ciamik menghadapi Brian Yang di babak perempatfinal Thailand Masters 2026.