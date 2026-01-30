Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Ana/Trias dan Moh Zaki Ubaidillah Lolos Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |14:46 WIB
Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Ana/Trias dan Moh Zaki Ubaidillah Lolos Semifinal!
Moh Zaki Ubaidillah lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK dua wakil Indonesia telah memainkan pertandingan perempatfinal Thailand Masters 2026. Mereka ialah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri), dan Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra). 

1. Ana/Trias Hajar Pasangan Taiwan

Ganda putri Indonesia, Ana/Trias, menghadapi Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun dari Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (30/1/2026) siang WIB. 

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Ana/Trias secara mengejutkan mengempaskan ganda putri unggulan pertama asal Taiwan tersebut. Mereka membungkam Yin-Hui/Jhih Yun dalam dua game langsung dengan skor 21-13, 22-20. 

Kemenangan ini mengantarkan Ana/Trias melaju ke babak semifinal. Di babak tersebut, mereka akan melawan Bao Li Jing/Li Yi Jing asal China. 

2. Ubed Lanjutkan Hasil Positif

Hasil manis juga diukir Ubed - sapaan akrab Zaki Ubaidillah. Tunggal putra Pelatnas Cipayung itu tampil ciamik menghadapi Brian Yang di babak perempatfinal Thailand Masters 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892/thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198495//daniel_marthin-ITH3_large.jpg
PBSI Ungkap Kondisi Terkini Daniel Marthin Usai Cedera Panjang, Sudah Siapkan Partner Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198471//kisah_kejujuran_mohammad_ahsan_menarik_untuk_diulas-2jcq_large.jpg
Kisah Kejujuran Mohammad Ahsan, Akui Lihat Shuttlecock Lawan Masuk ke Area Lapangannya di Denmark Open 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198287//fung_permadi_sempat_membela_taiwan_sebelum_akhirnya_mengabdi_di_pb_djarum-pldA_large.jpg
Kisah Fung Permadi, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Bela Taiwan dan Runner-up BWF World Championships 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198196//atlet_pb_djarum_terima_total_bonus_tembus_rp512_juta-XGK6_large.jpg
Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp512 Juta Setelah Berprestasi di Ajang Nasional dan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198113//pbsi_terima_bantuan_dari_kemenpora_senilai_rp1044_miliar_okezone-ta5n_large.jpg
Terima Bantuan Peralatan Gymnasium dan Sport Science Senilai Rp10,44 Miliar, PBSI Antusias Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement