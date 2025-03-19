Jorge Martin Disarankan Comeback Akhir April, Absen Sampai MotoGP Spanyol 2025?

Jorge Martin disarankan untuk comeback pada akhir April 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

JORGE Martin disarankan untuk comeback pada akhir April 2025. Itu artinya, Martinator diminta istirahat hingga balapan MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra.

Martin diketahui sudah absen dari seri balapan pertama di Thailand karena mengalami cedera. Pembalap asal Spanyol itu menderita cedera saat latihan menjelang MotoGP Thailand 2025 yang digelar pada 28 Februari hingga 2 Maret.

1. Amerika Serikat

Kemudian, Martin kembali terpaksa absen dari MotoGP Argentina 2025 (14 - 17 Maret). Ia mengonfirmasi belum bisa membalap di MotoGP Amerika Serikat 2025 pada akhir Maret.

Dengan demikian, Martin melewatkan tiga seri balapan awal musim ini. Sang juara bertahan pun terpaksa kehilangan banyak poin dan harus bekerja ekstra di ketika sudah kembali ke lintasan balap.

2. Pulih

Meski begitu, Martin nyatanya masih disarankan untuk beristirahat demi memulihkan tubuh sepenuhnya. Pengamat MotoGP Michael Laverty menyarankan sang juara dunia untuk kembali saat kompetisi memasuki fase balapan di Eropa, atau yang paling dekat adalah MotoGP Spanyol 2025 (25 - 27 April).

"Kenyataannya adalah dia harus memberi waktu pada tubuhnya,” kata Laverty dikutip dari Crash, Rabu (19/3/2025).