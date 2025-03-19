Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Disarankan Comeback Akhir April, Absen Sampai MotoGP Spanyol 2025?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |10:13 WIB
Jorge Martin Disarankan <i>Comeback</i> Akhir April, Absen Sampai MotoGP Spanyol 2025?
Jorge Martin disarankan untuk comeback pada akhir April 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin disarankan untuk comeback pada akhir April 2025. Itu artinya, Martinator diminta istirahat hingga balapan MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra.

Martin diketahui sudah absen dari seri balapan pertama di Thailand karena mengalami cedera. Pembalap asal Spanyol itu menderita cedera saat latihan menjelang MotoGP Thailand 2025 yang digelar pada 28 Februari hingga 2 Maret.

1. Amerika Serikat

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

Kemudian, Martin kembali terpaksa absen dari MotoGP Argentina 2025 (14 - 17 Maret). Ia  mengonfirmasi belum bisa membalap di MotoGP Amerika Serikat 2025 pada akhir Maret.

Dengan demikian, Martin melewatkan tiga seri balapan awal musim ini. Sang juara bertahan pun terpaksa kehilangan banyak poin dan harus bekerja ekstra di ketika sudah kembali ke lintasan balap. 

2. Pulih

Meski begitu, Martin nyatanya masih disarankan untuk beristirahat demi memulihkan tubuh sepenuhnya. Pengamat MotoGP Michael Laverty menyarankan sang juara dunia untuk kembali saat kompetisi memasuki fase balapan di Eropa, atau yang paling dekat adalah MotoGP Spanyol 2025 (25 - 27 April).

"Kenyataannya adalah dia harus memberi waktu pada tubuhnya,” kata Laverty dikutip dari Crash, Rabu (19/3/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement