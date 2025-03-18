MotoGP 2025: Kemampuan Sesungguhnya Marc Marquez Baru Terlihat saat Jorge Martin Comeback

Kemampuan Marc Marquez yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika Jorge Martin comeback (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, tidak mau sesumbar dengan kinerja apik Marc Marquez pada dua seri awal MotoGP 2025. Ia yakin kemampuan sesungguhnya sang pembalap baru terlihat ketika Jorge Martin comeback.

Marquez baru saja memenangi MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Termas De Rio Hondo, Senin 17 Maret dini hari WIB. Ini menjadi kemenangan beruntun setelah sebelumnya di Thailand.

1. Gemilang

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Performa Marquez di musim debutnya bersama Ducati Lenovo benar-benar gemilang. Rider berjuluk Baby Alien itu terus mendominasi, bahkan mengasapi Francesco Bagnaia yang sudah berada lama di tim pabrikan asal Italia tersebut.

Tardozzi mengaku senang dengan performa Marquez. Sang juara dunia enam kali disebutnya berhasil kembali mendominasi balapan setelah mengalami cedera dan terseok-seok bersama Repsol Honda.

"Marc melakukan pekerjaan yang luar biasa,” ungkap Tardozzi, dilansir dari Motosan, Selasa (18/3/2025).

“Setelah bertahun-tahun mengalami cedera, sekarang dia kembali dengan sangat kuat,” tambah pria asal Italia itu.