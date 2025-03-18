Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Akui Kalah dari Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025: Dia Konsisten

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |00:14 WIB
Francesco Bagnaia Akui Kalah dari Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025: Dia Konsisten
Francesco Bagnaia (63) mengaku sulit mengalahkan Marc Marquez (93) di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
A
A
A

TERMAS DE RIO HONDO – Francesco Bagnaia mengaku sulit mengalahkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025. Sang rekan setim disebutnya sangat konsisten sepanjang pekan balapan.

Marquez berhasil mendominasi gelaran MotoGP Argentina 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses menjadi yang tercepat pada latihan bebas dan practice, serta menjadi juara di sprint race dan balapan utama pada 14-17 Maret 2025.

1. Puncak

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Sementara, Bagnaia tak sekalipun meraih posisi puncak di berbagai sesi MotoGP Argentina 2025. Pada balapan utama, ia menempati peringkat keempat di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo. 

Bagnaia mengatakan situasi ini kurang berpihak untuknya. Namun demikian, pembalap asal Italia mengakui situasi awal musim lalu lebih parah ketimbang saat ini. 

"Ini bukan situasi terburuk yang pernah saya alami. Bagian pertama musim lalu lebih buruk," kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Selasa (18/3/2025).

2. Khawatir

Meski begitu, pria berusia 28 tahun tersebut cukup khawatir dengan performa konsisten rekan setimnya. Bagnaia mengakui, Marquez akan menjadi rekan sekaligus saingan yang berat. 

"Tetapi musim ini saya memiliki saingan yang lebih konsisten," tutur Bagnaia. 

 

