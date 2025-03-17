Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Rekor Unik yang Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025, Nomor 1 Lewati Legenda Balap

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |16:15 WIB
2 Rekor Unik yang Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025, Nomor 1 Lewati Legenda Balap
Marc Marquez memecahkan dua rekor unik saat memenangi MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

BERIKUT dua rekor unik yang dipecahkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025. Salah satunya melewati legenda balap!

Marquez tampil dominan pada MotoGP Argentina 2025 di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, 14-16 Maret. Ia meraih pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Kemenangan tersebut membawanya pada dua rekor unik. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

2 Rekor Unik yang Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025

2. 90 Kemenangan

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jika ditotal, pria asal Spanyol itu sudah memenangi 90 balapan di semua kelas (Moto3, Moto2, dan MotoGP). Marquez menyamai rekor milik Angel Nieto sang legenda balap Spanyol.

Khusus di kelas MotoGP, The Ant from Cervera sukses mencatatkan 64 kemenangan dan 113 podium dari 191 kali start. Itu artinya, Marquez melewati Nieto yang sama sekali tak pernah menang di kelas premier.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
