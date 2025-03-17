MotoGP 2025: Ducati Setuju Usulan Aprilia Terkait Jorge Martin, Apa Itu?

MANAJER tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setuju dengan usulan Aprilia Racing terkait kondisi Jorge Martin untuk diberlakukan pada MotoGP 2025. Menurutnya, hal tersebut akan membantu pembalap.

Aprilia belum lama ini mengusulkan agar pembalap yang absen lama akibat cedera, diizinkan untuk menggelar tes tertutup dengan motor MotoGP. Tujuannya agar mereka tidak langsung kaget saat comeback.

1. Tidak Boleh

Saat ini, pembalap tidak diperkenankan untuk langsung naik motor untuk MotoGP di luar tes resmi. Namun, sejumlah pabrikan diizinkan untuk menggunakan kuda besi tersebut dalam tes tertutup dengan aturan konsesi.

Maka dari itu, Aprilia mengusulkan agar aturan tersebut diubah khusus bagi pembalap yang absen panjang akibat cedera. Dengan begitu, persiapan mereka jadi jauh lebih maksimal.

2. Setuju dengan Syarat

Tardozzi setuju dengan usulan tersebut. Namun, ia merasa ada baiknya perubahan regulasi diberlakukan mulai 2026, bukan pertengahan musim MotoGP 2025.

“Saya pikir itu bagus untum masa depan. Saya pikir kami menghadapi masalah yang sama dengan (Enea) Bastianini (pada 2023), tetapi tidak ada yang memberi kami kesempatan untuk membiarkannya melakukan tes,” papar Tardozzi, mengutip dari Crash, Senin (17/3/2025).