Marc Marquez Kirim Pesan Semangat ke Jorge Martin: Kami Menunggumu di Trek!

MARC Marquez mengirim pesan semangat ke Jorge Martin. Ia mengaku semua orang menunggu sang juara dunia di lintasan balap.

Martin diketahui masih menjalani pemulihan cedera setelah kecelakaan kecil di tes pramusim dan saat latihan individu menjelang MotoGP Thailand 2025. Cedera tersebut membuat Martinator harus absen dari tiga seri balapan awal musim ini.

1. Amerika Serikat

Setelah absen di Thailand dan Argentina, Martin telah mengonfirmasi akan absen dari MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar pada 28-31 Maret. Marquez mengatakan keputusan yang diambil sudah tepat.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tahu betul karakteristik Sirkuit CoTA yang akan menjadi trek balapan di Amerika Serikat. Marquez mengakui, lintasan itu akan banyak memengaruhi kondisi fisik.

“Ya saya sudah mengirimkannya pesan agar menghargai tubuhnya. Saya pikir itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak pergi ke Austin (MotoGP Amerika Serikat),” kata Marquez dikutip dari Instagram resmi MotoGP (@motogp), Jumat (14/3/2025).

“Sebab itu adalah sirkuit yang sangat tricky mempengaruhi kondisi fisik,” sambung pria asal Spanyol itu.