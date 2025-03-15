Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Kirim Pesan Semangat ke Jorge Martin: Kami Menunggumu di Trek!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |00:11 WIB
Marc Marquez Kirim Pesan Semangat ke Jorge Martin: Kami Menunggumu di Trek!
Marc Marquez mengirim pesan semangat ke Jorge Martin (Foto: X/@AsparCircuit)
A
A
A

MARC Marquez mengirim pesan semangat ke Jorge Martin. Ia mengaku semua orang menunggu sang juara dunia di lintasan balap.

Martin diketahui masih menjalani pemulihan cedera setelah kecelakaan kecil di tes pramusim dan saat latihan individu menjelang MotoGP Thailand 2025. Cedera tersebut membuat Martinator harus absen dari tiga seri balapan awal musim ini.

1. Amerika Serikat

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Setelah absen di Thailand dan Argentina, Martin telah mengonfirmasi akan absen dari MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar pada 28-31 Maret. Marquez mengatakan keputusan yang diambil sudah tepat.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tahu betul karakteristik Sirkuit CoTA yang akan menjadi trek balapan di Amerika Serikat. Marquez mengakui, lintasan itu akan banyak memengaruhi kondisi fisik.

“Ya saya sudah mengirimkannya pesan agar menghargai tubuhnya. Saya pikir itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak pergi ke Austin (MotoGP Amerika Serikat),” kata Marquez dikutip dari Instagram resmi MotoGP (@motogp), Jumat (14/3/2025).

“Sebab itu adalah sirkuit yang sangat tricky mempengaruhi kondisi fisik,” sambung pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement