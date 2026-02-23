Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Buka Suara Usai Kecelakaan Tiga Kali di Tes Pramusim MotoGP Thailand 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |16:26 WIB
Marc Marquez Buka Suara Usai Kecelakaan Tiga Kali di Tes Pramusim MotoGP Thailand 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengalami dinamika yang cukup kontras dalam uji coba pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand. Meski sempat menunjukkan kecepatan yang mengerikan, pembalap Spanyol itu harus rela mencium aspal sebanyak tiga kali sepanjang sesi tes yang berlangsung akhir pekan kemarin.

Marc Marquez melalui dua hari tes di Sirkuit Buriram pada 21-22 Februari 2026 dengan catatan cukup apik. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil baik pada hari pertama.

Pada uji coba hari kedua, performa Marquez semakin meningkat. Pembalap berusia 32 tahun itu bahkan sempat menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 28,836 detik.

1. Dominasi yang Ternodai Insiden Beruntun

Meski demikian, performa apik ini ternodai dengan sejumlah insiden. Marc Marquez tercatat jatuh sebanyak tiga kali saat melakoni tes maupun simulasi balapan di Sirkuit Buriram tersebut.

Insiden itu tidak menyebabkan cedera serius untuk Marquez. Namun, itu menjadi pertanyaan. Marquez menjelaskan, tiga kecelakaan itu disebabkan oleh kurangnya konsentrasi.

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

2. Faktor Kelelahan

"(Hasil tesnya) tidak buruk. Itu tidak pernah cukup karena saya masih merasa memiliki ruang gerak dalam kondisi fisik saya. Namun, perlu dicatat bahwa kami melakukan banyak putaran kemarin dan pagi ini (kemarin)," kata Marquez dilansir dari Crash, Senin (23/2/2026).

“Mungkin juga sore ini saya terlalu lelah untuk melakukan lari jarak jauh, dan jujur ​​saja, kecelakaan itu sedikit disebabkan kurangnya konsentrasi, karena seperti kemarin saya mengalami masalah perut," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
