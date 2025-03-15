Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Konfirmasi Absen di Amerika Serikat, Jorge Martin Ragu Bakal Ikut MotoGP Qatar 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |01:25 WIB
Jorge Martin ragu bisa ikut balapan keempat MotoGP 2025 di Qatar (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

JORGE Martin sudah mengorfimasi akan absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Ia pun ragu bakal bisa ikut pada seri keempat MotoGP 2025 di Qatar.

Martin diketahui mengalami cedera patah tulang di beberapa bagian pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, pada 5 Februari. Ia kemudian absen di seluruh sisa tes.

1. 3 Balapan

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)
Kemudian, Martin sempat pulih dan mencoba untuk berlatih jelang seri perdana, MotoGP Thailand 2025, akhir Februari silam. Ternyata, ia malah kembali kecelakaan di Lleida, Spanyol.

Alhasil, Martin mengalami cedera yang kompleks pada pergelangan tangannya. Ia pun harus absen tiga seri awal MotoGP 2025, termasuk di Argentina pekan ini, dan Negeri Paman Sam dua minggu lagi.

“Saya benar-benar menderita. Ini bukan momen saya. Saya kesulitan untuk pulih secepat yang saya inginkan,” kata Martin dalam video yang diunggah akun media sosial MotoGP, dikutip Sabtu (15/3/2025).

“Saya bisa bilang dari sini, saya tidak akan ke Austin. Saya ingin berada di sana tetapi saya tidak akan balapan,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
