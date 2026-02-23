Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Thailand 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Langsung Menang di Seri Perdana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |08:39 WIB
Jadwal MotoGP Thailand 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Langsung Menang di Seri Perdana?
Simak jadwal lengkap MotoGP Thailand 2026 pekan ini di Sirkuit Internasional Chang, Buriram (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Jadwal MotoGP Thailand 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menang di seri perdana?

Para pembalap baru saja merampungkan Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu 22 Februari sore WIB. Kejutan muncul di sesi terakhir!

1. Marco Bezzecchi Jadi yang Tercepat

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

Marco Bezzecchi tampil sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 28,668 detik. Sementara, Marquez justru ada di posisi 12 dengan 1 menit 29,855 detik.

Padahal, Marquez sempat memuncaki klasemen catatan waktu pada sesi pagi dengan 1 menit 28,836 detik. Ia juga konsisten berada di lima besar pada hari sebelumnya atau Sabtu 21 Februari 2026.

Namun, hasil itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, pada tes yang sama tahun lalu, Bezzecchi juga jadi yang tercepat di sesi penutupan. Marquez sendiri finis di urutan empat dengan 1 menit 29,496 detik.

Pada akhirnya, Marquez justru mendominasi di balapan MotoGP Thailand 2025 dengan merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama. Bukan tidak mungkin hal itu diulanginya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203013/marc_marquez-eyCJ_large.jpg
Johann Zarco Bocorkan Penyebab Marc Marquez Jadi Ancaman Nyata di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203012/marc_marquez-Q7kp_large.jpg
Kisah di Balik Alasan Marc Marquez dan Ducati Belum Umumkan Perpanjangan Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203062/marco_bezzecchi-KPmd_large.jpg
Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marco Bezzecchi Bikin Kejutan, Marc Marquez Ke-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203046/francesco_bagnaia-V2XO_large.jpg
Teka-Teki Masa Depan Francesco Bagnaia: Isu ke Aprilia Memanas, Keputusan Final Sudah Diambil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203023/marc_marquez-JF2e_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marc Marquez Tercepat di Sesi Pertama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3202982/pedro_acosta-YQk2_large.jpg
Prediksi Suram Pedro Acosta untuk MotoGP 2026: Dominasi Ducati Kian Menggila
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement