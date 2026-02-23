Jadwal MotoGP Thailand 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Langsung Menang di Seri Perdana?

BURIRAM – Jadwal MotoGP Thailand 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menang di seri perdana?

Para pembalap baru saja merampungkan Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu 22 Februari sore WIB. Kejutan muncul di sesi terakhir!

1. Marco Bezzecchi Jadi yang Tercepat

Marco Bezzecchi tampil sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 28,668 detik. Sementara, Marquez justru ada di posisi 12 dengan 1 menit 29,855 detik.

Padahal, Marquez sempat memuncaki klasemen catatan waktu pada sesi pagi dengan 1 menit 28,836 detik. Ia juga konsisten berada di lima besar pada hari sebelumnya atau Sabtu 21 Februari 2026.

Namun, hasil itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, pada tes yang sama tahun lalu, Bezzecchi juga jadi yang tercepat di sesi penutupan. Marquez sendiri finis di urutan empat dengan 1 menit 29,496 detik.

Pada akhirnya, Marquez justru mendominasi di balapan MotoGP Thailand 2025 dengan merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama. Bukan tidak mungkin hal itu diulanginya.