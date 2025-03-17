Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Gara-Gara Hal Ini, Marc Marquez Sempat Pasrah jika Finis Runner-up di MotoGP Argentina 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |09:56 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Marc Marquez Sempat Pasrah jika Finis Runner-up di MotoGP Argentina 2025
Marc Marquez bersama Alex Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

TERMAS DE RIO HONDO - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memenangkan MotoGP Argentina 2025. Namun, dalam prosesnya Marquez ternyata sempat mengira bakal finis runner-up karena disalip oleh adiknya sendiri, Alex Marquez (Gresini Ducati).

Bila diingat, pada seri Thailand Marquez sengaja disalip Alex sebab ia yakin bisa merebut posisi pertama lagi. Itu bagian dari strategi. Namun, pada seri Argentina ini Marquez benar-benar disalip Alex dan membuatnya sempat pesimis bisa merebut posisi pertama lagi.

1. Bersaing Ketat dengan Alex Marquez

Marc Marquez meneruskan tren positif dengan menjuarai MotoGP Argentina 2025. Seri balapan kedua itu digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina pada Senin (17/3/2025) dini hari WIB.

Dalam balapan itu, Marquez bersaudara sudah terlibat kejar-kejaran sejak awal. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- diketahui memulai balapan dari grid pertama, sedangkan adiknya di grid kedua.

Pada satu momen, Alex sukses menyalip Marquez menjelang balapan beberapa lap lagi selesai. Marquez mengatakan performa Alex sangat luar biasa dalam balapan kali ini. Bahkan, The Baby Alien sempat kepikiran bakal menempati posisi kedua di akhir balapan.

Marc Marquez dan Alex Marquez
Marc Marquez dan Alex Marquez

"Alex menginspirasi saya hari ini, saya mengaguminya. Apa yang dilakukannya tampak begitu bagus. Dia mempertahankan kecepatan tinggi secara konsisten," kata Marquez dilansir dari Crash, Senin (17/3/2025).

"Ada saat di mana saya pikir saya akan finis kedua hari ini. Ban belakangnya tidak berasap, ia hanya mengendarai dengan hebat dan pada level yang lebih tinggi," sambungnya.

 

