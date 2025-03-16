Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara MotoGP Argentina 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |09:53 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara MotoGP Argentina 2025?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez keluar sebagai juara di MotoGP Argentina 2025?

Ya, gelaran MotoGP Argentina 2025 capai puncaknya pada hari ini. Ada balapan utama selama 25 lap yang akan dijalani para pembalap.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Dominasi Marc Marquez

Jelang balapan itu, perhatian tertuju pada sosok Marc Marquez. Sebab, dia kembali dominasi balapan di MotoGP 2025.

Pada gelaran MotoGP Argentina 2025, pembalap Ducati Lenovo itu sukses jadi tercepat di kualifikasi hingga sprint race yang digelar kemarin. Ya, Marquez menangi sprint race hingga dirinya dipastikan belum terbendung sejak race perdana yang digelar di Thailand dua pekan lalu.

Tak heran, sosok Marquez pun difavoritkan menang di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Meski begitu, Marquez tetap ogah jemawa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement