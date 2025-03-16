Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara MotoGP Argentina 2025?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez keluar sebagai juara di MotoGP Argentina 2025?

Ya, gelaran MotoGP Argentina 2025 capai puncaknya pada hari ini. Ada balapan utama selama 25 lap yang akan dijalani para pembalap.

1. Dominasi Marc Marquez

Jelang balapan itu, perhatian tertuju pada sosok Marc Marquez. Sebab, dia kembali dominasi balapan di MotoGP 2025.

Pada gelaran MotoGP Argentina 2025, pembalap Ducati Lenovo itu sukses jadi tercepat di kualifikasi hingga sprint race yang digelar kemarin. Ya, Marquez menangi sprint race hingga dirinya dipastikan belum terbendung sejak race perdana yang digelar di Thailand dua pekan lalu.

Tak heran, sosok Marquez pun difavoritkan menang di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Meski begitu, Marquez tetap ogah jemawa.