MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Makin Kuasai Puncak, Francesco Bagnaia Ketiga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |07:37 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Makin Kuasai Puncak, Francesco Bagnaia Ketiga!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai sprint race MotoGP Argentina 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez pun kini makin kuasai puncak.

Ya, sesi sprint race MotoGP Argentina 2025 sudah rampung digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali tampil moncer.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Moncer

Mulai balapan dari pole position, Marc Marquez sukses meraih kemenangan. Ia mengalahkan sang adik, Alex Marquez (Gresini Racing), yang finis di posisi dua, serta Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di tempat ketiga.

Hasil ini menunjukan Marc Marquez belum terbendung mulai dari race perdana MotoGP 2025. Di balapan perdana yang digelar di Sirkuit Buriram (Thailand), dia diketahui juga sukses sapu bersih kemenangan.

2. Posisi Klasemen

Sukses menang, Marquez kini duduki posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia makin kukuh di puncak dengan koleksi 49 poin saat ini.

Marquez unggul hingga 11 angka dari sang adik, Alex Marquez, yang mengekor di posisi kedua. Sementara itu, urutan ketiga ditempati sang rekan setim dI Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia, dengan 30 poin.

Posisi lima besar di klasemen sementara MotoGP 2025 sendiri dilengkapi oleh Franco Morbidelli dan Ai Ogura saat ini. Dengan begitu, taka da perubahan posisi di lima besar usai sprint race MotoGP Argentina 2025 berlangsung.

 

