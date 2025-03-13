Breaking News: Jorge Martin Dipastikan Absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025

Jorge Martin dipastikan absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

JORGE Martin dipastikan absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Sang juara dunia MotoGP 2024 masih butuh waktu untuk memulihkan cederanya.

Martin diketahui mengalami cedera patah tulang di beberapa bagian pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, pada 5 Februari. Ia kemudian absen di seluruh sisa tes.

1. 2 Balapan

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

Kemudian, Martin sempat pulih dan mencoba untuk berlatih jelang seri perdana, MotoGP Thailand 2025, akhir Februari silam. Ternyata, ia malah kembali kecelakaan di Lleida, Spanyol.

Alhasil, Martin mengalami cedera yang kompleks pada pergelangan tangannya. Ia pun harus absen pada dua balapan awal MotoGP 2025, termasuk di Argentina akhir pekan ini.

2. GP AS

Ternyata, Martin akan kembali absen pada MotoGP AS 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Maret di Sirkuit CoTA, Austin, Texas. Ia mengonfirmasi hal tersebut lewat siaran video dalam konferensi pers.

“Saya sangat senang bergabung dengan kalian di konferensi pers. Hi Pecco (Francesco Bagnaia), Marc (Marquez), dan Alex (Marquez),” buka Martin dalam video tersebut, dikutip Kamis (13/3/2025).