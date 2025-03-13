Kisah Menyentuh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang Sering Kirim Pesan Penyemangat kepada Jorge Martin

KISAH menyentuh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menarik diulas. Keduanya ternyata sering kirim pesan penyemangat kepada Jorge Martin.

Hal ini diungkap oleh Ibunda Jorge Martin, Susana Almoguera. Jorge Martin sendiri diketahui sedang menjalani pemulihan cedera yang dideritanya di awal musim ini.

1. Jorge Martin Cedera

Ya, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, tengah cedera. Dia sempat kecelakaan di tes pramusim Sepang, kemudian kembali mengalami insiden pada latihan individu menjelang seri balapan pertama di Thailand.

Akibatnya, Martinator -julukan Jorge Martin- harus absen dari seri balapan pertama di Sirkuit Buriram, Thailand pada 2 Maret 2025. Pembalap asal Spanyol itu juga dipastikan absen dari seri balapan Argentina (14-17 Maret 2025), dan diragukan tampil di Amerika Serikat (28-31 Maret 2025).