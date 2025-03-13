Bawa-Bawa Kejayaan Masa Lalu, Marc Marquez Kirim Ancaman Jelang MotoGP Argentina 2025

BORGO PANIGALE – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez bak mengirim ancaman kepada rider lain jelang MotoGP Argentina 2025. Pasalnya rider berjuluk The Baby Alien itu mengingatkan kembali kepada semua orang bahwa dirinya sempat menjadi yang tercepat dan kompetitif di Sirkuit Termas de Rio Hondo.

1. Marquez Kirim Sinyal Perang

Ya, Marquez membawa masa-masa kejayaannya di MotoGP Argentina. Sejarah memang mencatat Marquez adalah rajanya Sirkuit Termas de Rio Hondo karena menjadi satu-satunya rider yang pernah tiga kali di trek tersebut.

Kini MotoGP 2025 berlanjut ke seri kedua di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina pada 14 –17 Maret 2025 mendatang. Marquez mengatakan senang bisa kembali membalap di trek yang pernah ia taklukkan tiga kali tersebut.

“Saya sangat senang bisa kembali balapan di Argentina, trek yang saya sukai dan di mana saya berhasil menjadi cepat dan kompetitif di masa lalu,” kata Marquez dilansir dari Crash, Kamis (13/3/2025).

2. Rajanya Sirkuit Termas de Rio Hondo

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Marquez memang mempunyai catatan positif ketika membalap di trek tersebut. Marquez adalah pembalap paling sukses di trek itu dengan tiga kemenangan pada musim 2014, 2016, dan 2019.

Catatan apik itu membuat Marquez bersemangat menatap MotoGP Argentina 2025. Terlebih lagi, The Baby Alien juga sedang dalam tren positif usai memenangkan balapan seri pertama di Thailand pada 2 Maret 2025 lalu.

“Kami baru saja melewati akhir pekan yang hampir sempurna di Thailand, kami berhasil memaksimalkan apa yang kami lakukan di sesi pengujian dan tampil tajam dalam balapan,” tutur Marquez.