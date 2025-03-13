JADWAL MotoGP Argentina 2025 di Vision+ dapat Anda ketahui di artikel ini. Seri kedua MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuti Termas de Rio Hondo, Argentina itu akan berlangsung pada 14-17 Maret 2025 dan Anda dapat temukan keseruannya dengan streaming di VISION+ melalui di sini.
Para pembalap terbaik dunia siap bertarung dalam ajang penuh adrenalin ini. Dengan sesi latihan, kualifikasi, dan balapan yang ketat, Grand Prix Argentina menjanjikan aksi spektakuler di setiap kelasnya.
Dukung pembalap favoritmu dan jangan lewatkan setiap momennya! Berikut jadwal lengkap MotoGP Argentina 2025:
Jumat, 14 Maret 2025
● 18:55 WIB: Moto3 – Free Practice 1
● 19:40 WIB: Moto2 – Free Practice 1
● 20:35 WIB: MotoGP – Free Practice 1
● 23:10 WIB: Moto3 – Practice
● 23:55 WIB: Moto2 – Practice
Sabtu, 15 Maret 2025
● 00:50 WIB: MotoGP – Practice
● 18:35 WIB: Moto3 – Free Practice 2
● 19:15 WIB: Moto2 – Free Practice 2
● 19:55 WIB: MotoGP – Free Practice 2
● 20:35 WIB: MotoGP – Qualifying 1&2
● 22:45 WIB: Moto3 – Qualifying 1&2
● 23:45 WIB: Moto2 – Qualifying 1&2
Minggu, 16 Maret 2025
● 19:35 WIB: MotoGP – Pemanasan & Rider's Fan Parade
● 21:45 WIB: Moto3 – Race
● 23:15 WIB: Moto2 – Race
Senin, 17 Maret 2025
● 00:30 WIB: MotoGP – Race