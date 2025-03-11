Danilo Petrucci Pasang Badan: Jangan Remehkan Francesco Bagnaia Usai MotoGP Thailand 2025!

EKS pembalap Ducati Lenovo, Danilo Petrucci, pasang badan untuk Francesco Bagnaia. Dia meminta publik untuk tidak meremehkan Francesco Bagnaia usai balapan di MotoGP Thailand 2025.

Sebab menurutnya, Bagnaia tetap pembalap kuat. Bahkan, kualitas Bagnaia setara dengan Marc Marquez.

1. Marc Marquez Paling Difavoritkan Juara

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kini paling ramai disorot. Dia dijagokan menjadi juara MotoGP 2025.

Marquez menjadi favorit juara setelah memulai kompetisi dengan apik. Rider berjuluk Baby Alien itu keluar sebagai pemenang di seri balapan pertama, yakni MotoGP Thailand 2025.

Eks rider Repsol Honda itu tampil luar biasa di seri balapan tersebut. Marquez bahkan mampu mengasapi tandemnya, Bagnaia, yang finis di urutan tiga.