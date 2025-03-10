Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Valentino Rossi Diprediksi Tak Akan Mampu Bantu Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:45 WIB
Penyebab Valentino Rossi Diprediksi Tak Akan Mampu Bantu Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia bersama Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
MANTAN pembalap superbike, Sylvain Guintoli percaya Valentino Rossi takkan mampu membantu muridnya, Francesco Bagnaia untuk mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Sebab menurut Guintoli, Marquez terlalu perkasa dengan motor terkuat di MotoGP saat ini.

Apalagi Bagnaia dan Marquez saling berbagi data dan motor yang sama lantaran setim di Ducati Lenovo. Maka, menurut Guintoli, berbagai upaya Bagnaia tampaknya akan sulit untuk bisa mengejar Marquez.

1. Marquez Terlalu Superior

Sebagai lulusan Akademi VR46, Bagnaia bisa saja mendapatkan bantuan dari Rossi. Apalagi pada awal musim ini, The Doctor –julukan Rossi– mengatakan akan lebih sering di paddock untuk memantau timnya, Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025.

“Saya menyesal tidak begitu hadir di balapan (tahun 2024) dan saya punya lebih sedikit waktu untuk bekerja dengan para pebalap di akademi kami,” ujar Rossi dilansir dari Crash, pada awal 2025 lalu.

“Pada tahun 2025, saya ingin lebih banyak hadir di balapan MotoGP, jadi saya juga akan melakukan lebih sedikit balapan mobil karena alasan itu,” sambungnya.

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: X/@PeccoBagnaia)
Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: X/@PeccoBagnaia)

Kehadiran Rossi di paddock awalnya dipercayaakan  turut membantu para lulusan Akademi VR46, seperti Bagnaia, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46), serta Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Namun, Guintoli justru merasa Rossi tak bisa berbuat banyak.

Sebab masalah utama Bagnaia adalah kemampuan dari Marquez. The Baby Alien –julukan Marquez– dirasa Guintoli terlalu superior di MotoGP 2025.

“Saya tidak tahu seberapa besar Valentino Rossi bisa membantu Pecco. Jika saya jadi Bagnaia, jelas saya akan merasa resah,” ujar Guintoli, dikutip dari TNT Sports, Senin (10/3/2025).

 

