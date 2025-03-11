Alasan Francesco Bagnaia Kesulitan hingga Diasapi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025

ALASAN Francesco Bagnaia kesulitan hingga diasapi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 terungkap. Hal itu dipaparkan manajer Ducati Corse, Gigi DallIgna.

DallIgna mengungkap alasan Francesco Bagnaia lebih kesulitan ketimbang Marc Marquez di seri balapan pertama MotoGP 2025. Menurutnya, Bagnaia menjalani tes yang cukup sulit sehingga menghambat persiapannya.

1. Marc Marquez Dominasi

Sebagaimana diketahui, Marquez berhasil merebut podium pertama di MotoGP Thailand 2025. Rider berjuluk Baby Alien itu tampil ciamik dengan mengasapi Alex Marquez dan Bagnaia.

Marquez sendiri menunjukkan dominasinya sejak hari pertama MotoGP Thailand 2025. Terbukti, dia bisa meraih pole position, kemudian memenangi sesi sprint race dan juga memenangi balapan utama.

2. Beda Nasib

Situasi itu berbanding terbalik dengan Bagnaia yang cukup kesulitan pada sesi latihan dan kualifikasi. Murid Valentino Rossi itu benar-benar harus susah payah untuk bisa start dari posisi tiga.

“Balapan pertama selalu menjadi yang paling sulit karena Anda tidak pernah tahu sejauh mana level Anda dibandingkan yang lain,” kata Dall’Igna, dilansir dari Crash, Selasa (11/3/2025).

"Marc menjalani tes dengan lebih mudah, sedangkan tes Pecco lebih sulit dan hal ini membuatnya sedikit tertinggal dalam persiapan balapan,” sambungnya.