Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |11:45 WIB
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
Anthony Ginting bersama Jonatan Christie di final All England 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH haru Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sukses bikin sejarah di All England 2024 menarik untuk dibahas. Pasalnya pada edisi musim lalu itu, Jonatan dan Anthony sukses lolos ke final dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia.

Ya, Jonatan dan Anthony menjadi dua tunggal putra terbaik di All England 2024. Kala itu, duel di turnamen super 1000 itu dimenangkan oleh Jonatan Christie.

1. Sudah Cetak Sejarah sejak Semifinal

Sebelum sama-sama mencapai final, Jonatan dan Anthony sudah lebih dulu mencetak sejarah sejak lolos ke semifinal. Tepatnya sejarah yang ditorehkan itu adalah untuk pertama kalinya sejak tahun 1999, ada dua wakil Indonesia di babak semifinal.

Itu berarti Anthony dan Jonatan berhasil mengakhiri penantian 25 tahun Indonesia di turnamen All England. Anthony lolos ke semifinal terlebih dahulu setelah mengalahkan ‘monster’ bulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen di Utilita Arena, Birmingham, Inggris.

Anthony sukses mengalahkan Axelsen dalam pertarungan tiga gim dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19. Sementara, Jojo menyusul usai wakil China, Shi Yu Qi yang merupakan lawannya menyerah usai gim pertama (21-12).

anthony sinisuka ginting dan jonatan christie foto juara all england 2024 foto pbsi
anthony sinisuka ginting dan jonatan christie foto juara all england 2024 foto pbsi

Anthony dan Jonatan pun sikses mengulangi pencapaian dua legenda, Simon Santoso dan Taufik Hidayat yang berhasil masuk semifinal All England 1999. Namun, hanya Taufik Hidayat yang mampu mendapatkan tiket final setelah mengalahkan wakil Denmark, Hoyer Larsen.

Sedangkan, Simon harus mengakui kehebatan utusan Denmark lainnya, Peter Gade. Pertandingan antara Taufik dan Gade di final berakhir untuk kemenangan tunggal putra Denmark dengan skor 11-15, 15-7, dan 10-15.

2. Akhiri Penantian 22 Tahun

Anthony Ginting menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menembus final All England sejak 22 tahun menanti. Pencapaian itu diraih Anthony usai mengalahkan Christo Popov (Prancis) di semifinal. Budi Santoso adalah pemain terakhir yang melakukannya pada edisi 2002 silam.

Selain itu, ini menjadi kali pertama dalam kariernya Ginting berhasil mencapai final All England. Sebelumnya, pencapaian terbaiknya di turnamen Super 1000 itu hanya di babak perempatfinal saja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986769/sabet-gelar-juara-all-england-2024-jonatan-christie-ungkap-respons-istri-tercinta-PRN0PjoYiv.jpg
Sabet Gelar Juara All England 2024, Jonatan Christie Ungkap Respons Istri Tercinta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement