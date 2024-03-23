Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |01:33 WIB
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Jonatan Christie dan Anthony Ginting bikin Christian Adinata semakin termotivasi (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Christian Adinata turut bangga dengan prestasi yang diraih dua seniornya di All England 2024. Ia pun termotivasi untuk mengikuti jejak Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Sebagaimana diketahui, Jonatan dan Ginting sukses mencetak sejarah di All England 2024 usai menciptakan All Indonesian Final. Ini merupakan pertama kalinya sejak 30 tahun, dua tunggal putra Indonesia saling berduel di All England.

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting

Christian yang merupakan junior dari Jonatan dan Ginting di pelatnas PBSI pun ikut merasa senang. Bahkan, ia semakin termotivasi untuk mencetak prestasi dan mendekati prestasi dua seniornya tersebut.

"Ya pastinya buat di tim tunggal putra ada angin segar, menambah motivasi buat yang lain ketika bertanding. Pasti ingin nunjukkin yang bagus seperti Koh Jo dan A' Ginting," kata Christian saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip pada Sabtu (23/3/2024).

Sementara, ketika ditanya soal jagoan di laga All Indonesian Final pekan lalu, Christian menjagokan siapa pun yang menang. Terlebih Jonatan dan Ginting merupakan idola bagi Christian.

"Hahaha. Sama-sama idola dua-duanya. Siapa yang menang tetap Indonesia," sambung pemain berusia 22 tahun itu.

Halaman:
1 2
