Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:56 WIB
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto mengaku senang bisa merebut gelar juara All England 2024. Bagi Rian, gelar yang diraihnya di turnamen super 1000 itu menjadi bukti bahwa dirinya bersama Fajar Alfian masih mampu berprestasi.

Ya, Rian yang berpasangan dengan Fajar Alfian tampil sebagai kampiun di All England 2024. Ini merupakan kemenangan pertama mereka setelah puasa gelar hampir satu tahun.

Kemenangan ini sekaligus membungkam cibiran para haters yang meragukan Fajar/Rian dalam setahun terakhir. Tak jarang mereka mendapat komentar negatif dari para netizen akibat performa mereka yang tengah naik turun.

Fajar/Rian sendiri mengaku bangga sekaligus tidak menyangka bisa back to back menjadi juara All England 2024. Gelar ini sekaligus membuktikan bahwa mereka masih bisa berprestasi.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Ya pasti suatu kebanggaan ya, kita juga tidak menyangka bisa juara lagi di All England. Pastinya kita juga mau membuktikan bahwa kita masih bisa berprestasi," kata Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (28/3/2024).

Meski begitu, Rian tidak ingin terlalu jemawa. Pemain kelahiran Bantul itu mengatakan setelah menjadi juara di All England 2024 mereka akan kembali dari nol lagi dan fokus untuk tampil konsisten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986769/sabet-gelar-juara-all-england-2024-jonatan-christie-ungkap-respons-istri-tercinta-PRN0PjoYiv.jpg
Sabet Gelar Juara All England 2024, Jonatan Christie Ungkap Respons Istri Tercinta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement