Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto mengaku senang bisa merebut gelar juara All England 2024. Bagi Rian, gelar yang diraihnya di turnamen super 1000 itu menjadi bukti bahwa dirinya bersama Fajar Alfian masih mampu berprestasi.

Ya, Rian yang berpasangan dengan Fajar Alfian tampil sebagai kampiun di All England 2024. Ini merupakan kemenangan pertama mereka setelah puasa gelar hampir satu tahun.

Kemenangan ini sekaligus membungkam cibiran para haters yang meragukan Fajar/Rian dalam setahun terakhir. Tak jarang mereka mendapat komentar negatif dari para netizen akibat performa mereka yang tengah naik turun.

Fajar/Rian sendiri mengaku bangga sekaligus tidak menyangka bisa back to back menjadi juara All England 2024. Gelar ini sekaligus membuktikan bahwa mereka masih bisa berprestasi.

"Ya pasti suatu kebanggaan ya, kita juga tidak menyangka bisa juara lagi di All England. Pastinya kita juga mau membuktikan bahwa kita masih bisa berprestasi," kata Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (28/3/2024).

Meski begitu, Rian tidak ingin terlalu jemawa. Pemain kelahiran Bantul itu mengatakan setelah menjadi juara di All England 2024 mereka akan kembali dari nol lagi dan fokus untuk tampil konsisten.