Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024

JAKARTA - Kisah istri Jonatan Christie, Shania Junianatha, yang tak kuat nonton suaminya main di All England 2024 menarik untuk diulas. Sebab, sang pebulu tangkis juga baru tahu setelah diceritakan usai menjuarai turnamen tertua di dunia itu.

Jonatan tampil sebagai juara All England 2024 usai memenangi laga All Indonesian Final kontra Anthony Sinisuka Ginting. Ia meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14.

Namun, tidak hanya Jonatan yang mendapat sorotan saat keluar menjadi juara All England 2024. Ternyata tingkah kocak sang istri di media sosial mendapat sorotan dari warga net.

Selama gelaran All England, Shanju sendiri sempat bercerita ikut tegang menyaksikan laga sang suami. Ia mencoba mengalihkan ketegangan dengan menonton film, tetapi tidak berhasil. Bahkan di laga final, eks member JKT48 itu sempat upload video sedang karaoke di kamarnya.

"Udah berusaha ga nonton (Jojo main) tp kan ttp tegang ya biar berserah aja biar ga kenceng nih badan deg2an, mau ga nonton jg anxious sendiri, udh alihin Queen of Tears ntn Kim So Hyun jg ttp ga fokus jdnya," tulis Shanju di akun X pada 16 Maret 2024.

Menanggapi hal tersebut, Jojo awalnya juga tidak mengetahui tingkah kocak sang istri tersebut. Bahkan ia baru tahu ketika Shanju menceritakan hal tersebut usai laga final.