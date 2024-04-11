Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |02:16 WIB
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
Irwansyah bangga mengangkat trofi All England 2024 bersama Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, mengungkapkan obrolan bersama Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting saat mengangkat trofi All England 2024 di podium. Ia menyebut momen itu merupakan hal membahagiakan untuknya pribadi dan kedua anak didik.

Sebagaimana diketahui, Jonatan membuat sejarah besar bagi Indonesia usai menjuarai All England 2024. Ia menjadi tunggal putra pertama Tanah Air yang sukses meraih titel All England sejak 1994.

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting

Tak hanya itu, Ginting yang meraih posisi runner-up turut menjadi bagian sejarah tersebut. Sebab bersama Jonatan, untuk pertama kalinya mereka sukses menciptakan All Indonesian Final di All England dalam 30 tahun terakhir.

Momen menarik pun terjadi di podium juara saat Jonatan mengangkat trofi All England. Ia mengajak Ginting untuk mengangkat trofi juara karena itu merupakan kemenangan bersama.

Tak hanya itu, keduanya juga memanggil sang pelatih, Irwansyah, untuk mengangkat trofi di panggung. Menariknya, Jonatan dan Ginting menyerahkan trofi tersebut kepada Irwansyah untuk memegangnya.

"Pasti happy banget (dengan momen podium)," ucap Irwansyah saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, pada Maret 20 2024.

Halaman:
1 2
