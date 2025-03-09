Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Usai Jadi Runner Up di Orleans Masters 2025: Modal Bagus Buat All England!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |21:54 WIB
Reaksi Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Usai Jadi Runner Up di Orleans Masters 2025: Modal Bagus Buat All England!
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, keluar sebagai runner up di Orleans Masters 2025. Mereka pun menyambut positif hasil ini.

Menurut Rehan/Gloria hasil di Orleans Masters 2025 bisa menjadi modal bagus sebelum tampil di All England 2025. Diketahui, ajang itu akan digelar pada pekan depan.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

1. Rehan/Gloria Gagal Juara

Rehan/Gloria keluar sebagai runner up setelah kalah dari wakil Denmark, Jesper Toft/Amalie Magelund di partai final. Pertandingan itu digelar di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Minggu (9/3/2025) sore WIB.

Rehan/Gloria yang bermain ofensif justru gagal meraih kemenangan. Mereka kalah dari Toft/Magelund dalam dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 13-21.

2. Reaksi Rehan/Gloria

Usai pertandingan, Rehan mengakui kehebatan Toft/Magelund. Menurutnya, pasangan Denmark itu bermain cukup baik dalam pertandingan tersebut.

"Kami akui keunggulan pasangan Denmark hari ini. Mereka di turnamen ini lagi in sekali mainnya. Kami cukup kesulitan untuk menghadapinya," kata Rehan dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (9/3/2025).

 

