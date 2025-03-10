Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

H-2 All England 2025, Tim Indonesia Fokus Pemulihan Kondisi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |10:38 WIB
H-2 All England 2025, Tim Indonesia Fokus Pemulihan Kondisi
Apriyani Rahayu dan tim Indonesia berlatih jelang All England 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Tim bulu tangkis Indonesia fokus memulihkan kondisi jelang All England 2025. Pasalnya, mereka menempuh perjalanan jauh dari Tanah Air ke Inggris.

Sebelas wakil Indonesia telah berada di Birmingham sejak Minggu 9 Maret 2025. Mereka lantas menggelar latihan di Utilita Arena jelang turnamen tertua di dunia tersebut.

1. Lengkap

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)

Dua wakil yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi yang terakhir bergabung. Sabar/Reza baru tiba dari Indonesia sedangkan Apriyani/Fadia meluncur dari Prancis usai tampil di Orleans Masters 2025.

Asisten pelatih ganda putri, Nitya Krishinda Maheswari mengatakan, latihan pemulihan menjadi sebuah kebutuhan untuk para atlet. Hal tersebut agar kondisi tubuh mereka terjaga sehingga persiapan dapat berjalan maksimal.

"Latihan hari ini sifatnya adalah conditioning badan karena Ana/Tiwi (Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi) baru sampai dari Indonesia sedangkan Apri/Fadia baru dari pertandingan Orleans jadi tadi lebih untuk ngenakin semua sebagai persiapan latihan yang sesungguhnya di hari besok," ungkap Nitya dalam keterangan resmi PBSI, Senin (10/3/2025).

2. Maksimal

Eks pebulu tangkis ganda putri itu berharap anak-anak asuhnya bisa bermain dengan segenap kemampuan dan meraih hasil positif. Hal itu agar tim Indonesia bisa membawa pulang prestasi ke tanah air.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement