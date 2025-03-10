H-2 All England 2025, Tim Indonesia Fokus Pemulihan Kondisi

BIRMINGHAM – Tim bulu tangkis Indonesia fokus memulihkan kondisi jelang All England 2025. Pasalnya, mereka menempuh perjalanan jauh dari Tanah Air ke Inggris.

Sebelas wakil Indonesia telah berada di Birmingham sejak Minggu 9 Maret 2025. Mereka lantas menggelar latihan di Utilita Arena jelang turnamen tertua di dunia tersebut.

Dua wakil yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi yang terakhir bergabung. Sabar/Reza baru tiba dari Indonesia sedangkan Apriyani/Fadia meluncur dari Prancis usai tampil di Orleans Masters 2025.

Asisten pelatih ganda putri, Nitya Krishinda Maheswari mengatakan, latihan pemulihan menjadi sebuah kebutuhan untuk para atlet. Hal tersebut agar kondisi tubuh mereka terjaga sehingga persiapan dapat berjalan maksimal.

"Latihan hari ini sifatnya adalah conditioning badan karena Ana/Tiwi (Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi) baru sampai dari Indonesia sedangkan Apri/Fadia baru dari pertandingan Orleans jadi tadi lebih untuk ngenakin semua sebagai persiapan latihan yang sesungguhnya di hari besok," ungkap Nitya dalam keterangan resmi PBSI, Senin (10/3/2025).

Eks pebulu tangkis ganda putri itu berharap anak-anak asuhnya bisa bermain dengan segenap kemampuan dan meraih hasil positif. Hal itu agar tim Indonesia bisa membawa pulang prestasi ke tanah air.