HOME SPORTS NETTING

Kapan All England 2025 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |06:12 WIB
Kapan All England 2025 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya!
Simak jadwal All England 2025 yang dimulai pekan ini (Foto: All England)
A
A
A

KAPAN All England 2025 dimulai? Ini jadwal lengkapnya!

All England akan dihelat di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, sesuai tradisi. Turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut dimulai pekan ini tepatnya pada Selasa 11 Maret hingga Minggu 16 Maret 2025.

1. Wakil Indonesia

Ilustrasi bulu tangkis foto mnc media

Indonesia akan mengirimkan 11 wakilnya ke All England 2025. Sebanyak sembilan pemain berasal dari Pelatnas PBSI, sedangkan dua lagi dari jalur profesional atau klub.

Ganda putra menjadi pengirim terbanyak dengan empat wakil. Lalu, tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri, masing-masing diwakili dua pemain. Ganda campuran sejauh ini hanya satu pasangan.

2. Juara Bertahan

Pun begitu, Indonesia memasuki turnamen ini dengan status juara bertahan di dua sektor yakni ganda putra dan tunggal putra. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Jonatan Christie diharapkan bisa kembali membawa pulang titel.

Khusus Fajar/Rian, pasangan ini sudah menjadi juara dua kali secara beruntun yakni pada 2023 dan 2024. Tentu, mereka akan mencetak hattrick jika kembali menapaki podium tertinggi.

 

