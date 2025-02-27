Penyebab Francesco Bagnaia Pilih Lanjut Bertandem dengan Enea Bastianini ketimbang Marc Marquez Jelang MotoGP Thailand 2025

PENYEBAB Francesco Bagnaia pilih lanjut bertandem dengan Enea Bastianini ketimbang Marc Marquez jelang MotoGP Thailand 2025 menarik diulas. Dia diketahui akan berduet dengan Marquez di Ducati Lenovo mulai musim ini.

Meski menyambut Marquez, Bagnaia ternyata sebenarnya lebih suka bertandem dengan Enea Bastianini. Dia sendiri sebelumnya memang setim dengan Bastianini di Ducati Lenovo.

1. Lebih Suka Setim dengan Enea Bastianini

Jelang MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia pun dapat pertanyaan soal siapa sosok pembalap yang sejatinya lebih disukainya untuk jadi rekan setim. Dia malah menyebut nama Bastianini.

Tetapi, Bagnaia punya alasan khusus. Menurutnya, dia dan Bastianini sudah lebih cocok. Sebab, mereka sudah kenal satu sama lain.

"Siapa yang lebih saya sukai sebagai rekan setim? Saya lebih suka melanjutkan dengan Enea Bastianini," ucap Bagnaia, dilansir dari Motosan, Kamis (27/2/2025).

"Secara perasaan, saya lebih cocok dengannya karena kami sudah saling kenal sejak lama, tetapi semuanya ternyata berbeda," lanjutnya.