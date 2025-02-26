Profil Lorenzo Savadori, Pembalap Pengganti Jorge Martin yang Absen di MotoGP Thailand 2025 karena Cedera

PROFIL Lorenzo Savadori menarik diulas. Sebab, dia akan jadi pembalap pengganti Jorge Martin yang absen di MotoGP Thailand 2025 karena cedera.

Padahal, penampilan Jorge Martin sangat dinantikan di MotoGP Thailand 2025. Sebab, dia berstatus juara bertahan musim ini.

1. Lorenzo Savadori Gantikan Jorge Martin

Lorenzo Savadori dipastikan Aprilia Racing akan gantikan Jorge Martin di MotoGP Thailand 2025. Pasalnya, Jorge Martin harus naik meja operasi lagi.

Penyebabnya, Jorge Martin mengalami kecelakaan saat latihan. Akibat kecelakaan itu, pembalap anyar tim Aprilia Racing tersebut alami patah tulang di tangan kiri dan kaki kanannya.

“@89jorgemartin akan absen di #ThaiGP setelah mengalami kecelakaan saat latihan. Ia mengalami patah tulang di tangan kirinya dan patah tulang kecil di kaki kanannya, dan akan menjalani operasi pada tangannya pada hari Selasa. Semoga Anda cepat pulih, Jorge!” tulis keterangan resmi MotoGP, dikutip Selasa (25/2/2025).

Buntut dari kecelakaan yang dialami Jorge Martin saat latihan ini, membuatnya harus naik meja operasi lagi. Padahal, belum lama ini, Jorge Martin juga harus jalani operasi usai kecelakaan di tes pramusim MotoGP 2025.