Prediksi Juara MotoGP Thailand 2025: Marc Marquez atau Ada Kejutan?

PREDIKSI juara MotoGP Thailand 2025 menarik diulas Okezone. Akankah Marc Marquez menang atau akan ada kejutan di seri pembuka MotoGP 2025 ini?

Ya, ajang MotoGP 2025 akan segera dimulai. Tepatnya, MotoGP Thailand 2025 yang akan jadi seri perdana musim ini akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

1. Marc Marquez Paling Favorit

Nama Marc Marquez sendiri paling favorit juara. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Pasalnya, Marquez bisa tampil menggila di tes pramusim MotoGP 2025.

Dalam tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Buriram pada awal bulan ini, pembalap yang akrab disapa The Baby Alien itu sukses keluar jadi tercepat. Tentunya, ini jadi bekal penting Marquez dalam memulai musim perdananya bersama tim pabrikan Ducati.