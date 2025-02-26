Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Juara MotoGP Thailand 2025: Marc Marquez atau Ada Kejutan?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:49 WIB
Prediksi Juara MotoGP Thailand 2025: Marc Marquez atau Ada Kejutan?
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PREDIKSI juara MotoGP Thailand 2025 menarik diulas Okezone. Akankah Marc Marquez menang atau akan ada kejutan di seri pembuka MotoGP 2025 ini?

Ya, ajang MotoGP 2025 akan segera dimulai. Tepatnya, MotoGP Thailand 2025 yang akan jadi seri perdana musim ini akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

1. Marc Marquez Paling Favorit

Nama Marc Marquez sendiri paling favorit juara. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Pasalnya, Marquez bisa tampil menggila di tes pramusim MotoGP 2025.

Dalam tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Buriram pada awal bulan ini, pembalap yang akrab disapa The Baby Alien itu sukses keluar jadi tercepat. Tentunya, ini jadi bekal penting Marquez dalam memulai musim perdananya bersama tim pabrikan Ducati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187293/penyebab_marc_marquez_sulit_ditaklukkan_rivalnya_di_motogp_2025_diungkap_francesco_guidotti-fkSc_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187072/massimo_meregalli_mengungkap_kesannya_saat_valentino_rossi_kembali_ke_yamaha-ZfUl_large.jpg
Kesan Massimo Meregalli saat Valentino Rossi Comeback ke Yamaha pada 2013
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187068/marco_bezzecchi_muncul_sebagai_pesaing_kuat_buat_marc_marquez_di_paruh_kedua_musim_motogp_2025-uZ6q_large.jpg
Marco Bezzecchi Pelajari Kunci Sukses Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187168/marco_bezzecchi_mengungkapkan_pandangannya_soal_dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025-jd7L_large.jpg
Kata Marco Bezzecchi soal Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187096/marco_bezzecchi_mengakui_dengan_jujur_marc_marquez_masih_jadi_yang_terkuat_di_motogp_2026-OVbK_large.jpg
Pengakuan Jujur Marco Bezzecchi: Marc Marquez Masih Pembalap Terkuat di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186860/luca_marini_mengaku_tidak_mudah_mendapat_kepercayaan_penuh_dari_tim_honda_hrc_castrol-PcRQ_large.jpg
Singgung Marc Marquez, Luca Marini Akui Tak Mudah Dapat Kepercayaan dari Honda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement